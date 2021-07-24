Отдых в Крыму: духовник певицы МакSим продемонстрировал знание английского языка

Духовник находящейся уже несколько недель в искусственной коме певицы МакSим игумен Лука в Instagram разместил ролик, на котором он прогуливается по крымским улочкам. Батюшка, надо признать, пребывает в прекрасном расположении духа. Он поет песни и наслаждается отдыхом. В какой-то момент духовник Макsим продемонстрировал свое знание английского языка.

«Let’s go», — заявил он, что переводится, как «Пойдемте», обращаясь к снимающему его на видео человеку.

«Настроение у вас хорошее. Солнце, море и прекрасные места. Храни вас Господь», «Атмосферно, беспристрастно радуйтесь», «Заряд от вас на весь день. Слава Богу за все», «Куда идет отец Лука. Большой большой секрет», — отметили в комментариях пользователи.

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Напомним, что игумен Лука не так давно навещал певицу МакSим в клинике. Он говорил, что не перестает молиться за ее здоровье. При этом ранее он ошарашил общественность новостью, что смог с ней пообщаться. При этом известно, что звезда в себя в последние недели не приходила.

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