Певица Глюкоза в шелковом платье-сорочке без лифа покрасовалась на пляже

В самый разгар лета многие звезды покинули жаркую Москву, чтобы провести незабываемый отпуск у моря. Наталья Подольская, например, отдыхает с семьей второй раз, и теперь выбрала Грецию. Юг Европы выбрала и балерина Анастасия Волочкова. В турецком Бодруме сейчас отдыхает телеведущая Ксения Бородина.

А вот певица Глюкоза, настоящее имя которой Наталья Чистякова-Ионова, отдала предпочтение жаркой Испании. Девушка проводит отпуск с семьей, что не мешает ей устраивать откровенные фотосессии то в бассейне, то на машине, то на пляже.

На этот раз красотка Глюкоза покрасовалась перед камерой в платье-сорочке, обрисовавшем прелести певицы без лифа. Звезда отдала предпочтение бежевому шелку, чтобы подчеркнуть свой загар и блистать на солнце.

До этого Глюкоза позировала на капоте автомобиля, и тоже в шелковом платье в бельевом стиле. Девушке нравится будоражить фанатов, и она не перестает их радовать самыми разными ракурсами.

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