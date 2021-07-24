«Великолепный Стас Садальский!»: Яна Поплавская в очередной раз подколола Елену Проклову

«Красная шапочка советского кинематографа» сделала перепост записи своего коллеги, в котором он нелестно высказался об актрисе.

Актриса Яна Поплавская в Instagram в очередной раз подколола Елену Проклову. Она сделала перепост записи Станислава Садальского, в котором он язвительно говорил, что Проклова женщина–герой, налево и направо рассказывающая о своих сексуальных подвигах прошлых лет.

«Великолепный Стас Садальский!» — заявила Яна Поплавская. «Как же я мечтаю выйти с вами на сцену. И Бледного захватить», — сделал в ответ комплимент Яне Поплавской актер. «Я вас обожаю! Уже иду! Чувство юмора и подача материала – супер!» — заметила Яна Поплавская.

Ранее актриса Елена Проклова говорила: «Яночка что ли никогда не занималась оральным сексом? Если нет, то жаль ее мужчин. Почему стыдно и неприлично говорить о том, что было на самом деле?»

В ответ Поплавская заявила, что Елена Проклова, словно фокусник, достает свои грязные трусы и машет ими, рассказывая истории о своих любовных похождениях прошлых лет.

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