Длинные ноги, тонкая талия, упругие бедра: жена Малинина произвела фурор в Сети снимком в купальнике

Эмма Малинина отдыхает с мужем и детьми в Италии и сделала нашумевшее фото в монокини на яхте.

Семейство музыканта Александра Малинина продолжает свой отдых в Италии. Первыми на курорт прилетели жена артиста Эмма с дочкой Устиньей и провели несколько недель вдвоем, успев соскучится по своим близким. На днях состоялось долгожданное воссоединение – глава семьи примкнул к родным, и все вместе они отправились на морскую прогулку.

На яхте Эмма Малинина решила не только позагорать, но и пофотографироваться. Бизнес-леди в голубом монокини позировала на борту, наслаждаясь солнечными лучами, морским бризом и летней негой. Один из снимков светская львица опубликовала в микроблоге, чем произвела настоящий фурор.

«Эмма Валентиновна! Прекрасная форма! А купальник как понравился! За всей этой красотой, стоит ваш труд», «Эмма, выглядишь супер! Фигура девушки, молодец, трудяжка!», «Пример для подражания! Смотрю на Вас и хочется так же прекрасно выглядеть», «Огонь!», «Русалка и дельфин за кадром!», «Фору любой молодой дадите!!! Супер», «Шикарная», «Супермодель», «Красавица», «Шикарные роскошные классные сексуальные ноги!», — не заканчиваются обсуждения и комплименты под фотографией.

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