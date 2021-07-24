Коллеги по «Сватам»: Кравченко страстно поцеловала в губы Капорина на совместном фото

На фанатской страничке актрисы Татьяны Кравченко в Instagram появилась фотография, на которой звезда сериала «Сваты» страстно целуется с актером Евгением Капориным. В картине он сыграл повзрослевшего Леху, друга детства Женечки Ковалевой.

«С Лехой», — кратко подписали кадр фанаты Татьяны Кравченко.

Интересно, что свой комментарий оставили и фанаты другой звезды «Сватов» Людмилы Артемьевой. «Я в шоке», — написал человек, который ведет ее фан-страничку.

«Вот это кадр! Вот это момент! Очень вас любим и уважаем. Смотрим сериал «Сваты», «Срамота, конечно. Он же ей в дети годится», «Сейчас настолько все опошлены, что готовы из любого раздуть скандал. Прямо все такие святые. Они поцеловались, а все стали пошло домысливать и стыдить. Пусть каждый смотрит за собой. Люди, вам что не о чем поговорить? Татьяна, вы моя любимая актриса», — заметили в комментариях пользователи.

Напомним, что выход на экраны седьмой части «Сватов» намечен на осень. Работа над картиной была завершена несколько дней назад в Грузии.

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