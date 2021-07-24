Как выпускница: 65-летняя Долина в вечернем платье с «мраморным» эффектом поддержала тренд на массивные плечи

Народная артистка РФ Лариса Долина накануне посетила выпускной кафедры эстрадно-джазового вокала, заведующей которой является уже много лет в Московском институте культуры. Для выхода в свет постройневшая и помолодевшая звезда выбрала элегантное черное платье с «мраморным» эффектом и массивными плечами. В результате артистка выглядела так, будто сама только окончила вуз.

Наряд звезды оказался не только элегантным, но и модным – прием утрированного плеча в нынешнем сезоне является трендом. Об этом не раз рассказывали признанные эксперты по стилю Эвелина Хромченко и Александр Васильев. Историк моды приводил в пример также плечо-«седло», которое выступает еще более массивно. Лариса Долина с учетом своих новых пропорций может себе позволить любые эксперименты с нарядами, включая объем на рукаве.

То, что певица значительно похудела, заметили все. 65-летняя артистка не скрывает – она сбросила 21 килограмм за полгода диеты, о котором много рассказывала в различных ток-шоу и интервью.

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