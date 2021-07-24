Тесно и пышно: Каменских в блузе из пайеток с откровенным декольте поманила выдающимся бюстом с пуш-ап

Звезда украинской эстрады Настя Каменских счастлива в браке с Алексеем Потапенко, экс-коллегой по дуэту «Потап и Настя». Сейчас у девушки в самом разгаре гастроли, но красотка успевает передавать привет мужу, а заодно и многомиллионной армии подписчиков.

В очередном stories с концерта красотка решила подразнить зрителей. Она запечатлела себя в концертном костюме из золотистых пайеток с откровенным декольте. Ракурс Настя выбрала такой, чтобы на первом плане оказалась ее выдающаяся грудь, которой, очевидно, стало тесно в пуш-ап.

В подробном контенте Каменских не видит ничего такого. Наоборот, она наслаждается собой и своей красотой – для нее это главная мотивация быть лучшей версией себя.

«Для меня это круто, нормально. Я вижу, как западные артисты абсолютно не стесняются показывать свое тело, над которым много работают. Так почему же мне тоже не похвастаться?», — ранее откровенничала девушка.

К слову, исполнительница уделяет внимание не только своему внешнему виду, но и всесторонне развивается: говорит на английском, итальянском языках, учит испанский, играет на фортепиано, танцует, занимается фитнесом, много путешествует.

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