Холл и веранда с окнами, три спальни, гостиная: как выглядит дом Бородиной в коттеджном поселке

Огромный особняк находится в четырнадцати километрах от МКАД по Новорижскому шоссе.

Телеведущая Ксения Бородина разводится со своим мужем бизнесменом Курбаном Омаровым. Уже в сентябре она станет незамужней женщиной. Сейчас много разговоров про особняк пары, который находится по Новорижскому шоссе.

Поговаривают, что перед тем, как пойти и подать заявление о разводе Ксения Бородина переписала дом на свою маму. Впрочем, Курбан Омаров на коттедж претендовать не планирует. Для него главное видеться с их общей пятилетней дочкой Теоной.

За шесть лет замужества Бородина заработала значительно больше мужа. Особняк находится в четырнадцати километрах от МКАД в коттеджном поселке «Павловы озера». Средняя стоимость домов здесь составляет 50 миллионов рублей.

больше по теме Бородина перед разводом с Омаровым переписала особняк за 18 миллионов рублей на маму Звезда проекта «Дома-2» не хочет делить коттедж с бизнесменом.

Двухэтажный дом Бородиной площадью 216 квадратных метров просторный: холл и веранда с окнами в пол, три спальни, три ванных комнаты, гостиная, две гардеробные, столовая. Ремонт шел больше года – мрамор, дорогая мебель на заказ.

Ранее Ксения Бородина комментировала появившиеся новости в прессе, что ее дом якобы стоит всего 18 миллионов рублей. Она отмечала, что эта сумма сильно занижена, сообщает «Комсомольская правда».

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