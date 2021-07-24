Устинья Малинина в развевающемся сарафане с лилиями запечатлелась на борту яхты

Семья музыканта Александра Малинина всем составом отдыхает в Италии. Дочка артиста рассказывает и показывает, как проходит отдых.

20-летняя красавица-дочь Александра Малинина Устинья поделилась в личном профиле Instagram новыми кадрами из отпуска. Сейчас семейство музыканта отдыхает в любимом итальянском местечке под названием Форте-деи-Марми, что на побережье Тирренского моря.

Устинья Малинина вместе с родными отправилась в морскую прогулку на яхте. Девушка нарядилась в струящийся сарафан с лилиями в качестве принта, и запечатлелась на борту на фоне скал, бескрайнего неба и моря.

Кстати, на фешенебельный курорт Устинья сначала прилетела с мамой. Они вдвоем отдыхали здесь несколько недель, а затем к ним присоединился брат-близнец Устинья Фрол, который сдал благополучно сессию в институте. А на днях состав семьи снова изменился – к родным, наконец, примкнул и сам Александр Малинин.

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