Холодная Африка уже в прошлом: Бузова запечатлелась на трапе джета в оранжевом худи и полупрозрачных легинсах

Певица сообщила, что летит домой, и ей даже не верится в это.

Почти месяц вдали от дома -певица Ольга Бузова в течение нескольких недель жила и работала в Африке. Девушка улетела туда, чтобы принять участие в новом проекте телеканала ТНТ и каждый день отчитывалась многомиллионной аудитории о ом, как у нее там идут дела.

Съемки позади, Ольга Бузова летит домой. Об этом красотка рассказала в микроблоге. Позируя на трапе джета в безразмерном оранжевом худи и полупрозрачных легинсах, девушка поспешила сообщить.

«Даже не верится… Лечу домой», — призналась певица.

Из того, что точно войдет в историю «африканского периода» Бузовой, так это ее провокационные снимки в купальниках в холодной саване – сейчас в ЮАР календарная зима. Ольга беспрестанно жаловалась подписчикам на жуткий холод и отсутствие теплых вещей – она не знала, что будет мерзнуть в Африке в это время года.

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