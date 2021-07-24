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«Персик мой!»: Губерниев не сдержался при виде идеальных прелестей Ефимовой в купальнике

Пловчиха Юлия Ефимова в голубом монокини изящно позировала на снимке.

«Персик мой!»: Губерниев не сдержался при виде идеальных прелестей Ефимовой в купальнике
Юлия Ефимова. Фото: instagram.com/pryanya93/

Старт Олимпиаде в Токио официально дан, и все спортсмены сосредоточены на своей главной цели в соревнованиях. Российская пловчиха Юлия Ефимова пообещала держать поклонников в курсе происходящего на состязаниях. И многие фолловеры ждут новостей от «золотой рыбки» и держат за нее кулачки.

Ефимова разместила у себя в микроблоге новое фото в купальнике, сообщив: «Мои 4-е Олимпийский Игры! Рада снова быть тут! С открытием! Мы начинаем завтра». Она изящно позировала в голубом монокини, чем привела в восторг комментатора и телеведущего Дмитрия Губерниева.

Юлия Ефимова. Фото: instagram.com/pryanya93/
Юлия Ефимова. Фото: instagram.com/pryanya93/

«Персик мой», — откомментировал фото журналист при виде идеальных прелестей пловчихи.

Стоит отметить, что 46-летний Губерниев давно проявляет повышенное внимание к красоте 29-летней Ефимовой. И девушка активно его подогревает, провоцируя на эмоции мужчину. Недавно она разместила снимок из бассейна в купальнике со стрингами, «обещанное» специально для телеведущего.

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