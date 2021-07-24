Клетка виши и рукав жиго: именинница Клава Кока показала свой праздничный мини-наряд

Популярная молодежная исполнительница Клава Кока отмечает 25-летие в кругу родных и друзей.

Певица Клава Кока, настоящее имя которой – Клавдия Высокова, — пышно отпраздновала свой юбилей. Девушке 23 июля исполнилось 25 лет, и по этому поводу она устроила настоящий праздник с приглашением друзей, родных и коллег.

О происходящем на вечеринке Клава Кока старалась сообщать подписчикам онлайн. у себя в микроблоге красотка показала гостей вечеринки, праздничный торт и, разумеется, себя нарядную.

Для дня рождения Клава Кока выбрала эффектное мини-платье в модную клетку виши с пуговицами и акцентной зоной декольте, а также рукавами жиго, которые отличает массивный объем на плечах и сужающаяся к манжетам ширина.

С прической и макияжем именинница тоже постаралась. Волосы Клавы украсили разноцветные невидимки, а глаза – мерцающие стразы.

Поздравить звезду с юбилеем пришли родные, друзья и близкие. Среди гостей был замечен и солист группы Niletto Данил Прытков, с которым девушка записала фит, взорвавший в свое время чарты и тренды YouTube.

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