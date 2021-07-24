«Классная!»: Наталья Сенчукова в бикини взбудоражила поклонников идеальной фигурой

Звезда 90-х доказала, что в 50 лет можно выглядеть безупречно.

Популярная в 90-е годы певица Наталья Сенчукова в своем микроблоге поделилась видеороликом с отпуска. Звезда вместе с семьей отдыхает в Сочи и, судя по кадрам, отпуск проходит весело и точно не как у всех.

На кадрах возле бассейна муж Сенчуковой, музыкант Виктор Рыбин ставит жену в наклон, намереваясь перепрыгнуть через нее в воду. Артистка примеряется по высоте, встает в необходимую позицию, и муж выполняет трюк.

«Веселимся!!!Всем прекрасных выходных и хорошего настроения!!!», — подписала звезда видео.

При этом Сенчукова позировала в бикини, выгодно подчеркнувшем достоинства ее фигуры. 50-летняя певица продемонстрировала, что возраст и идеальные формы совместимы, чем взбудоражила подписчиков.

«Наталья-фигура просто класс!!!У Виктора физподготовке на уровне!», «Чуть ли не лучшая пара нашего шоу-бизнеса! Красивы и милы», «Наташа, засмущали парня сзади», «Наталья, ну как можно быть на свете красивой такой», «Вы просто супер!», «Горячая парочка!», «Выглядите оба классно», «Наталья, какая у Вас классная фигура!», — написали фолловеры.

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