«У Марины есть улучшения»: директор певицы МакSим Маргарита Соколова сообщила долгожданную новость

38-летняя исполнительница Марина Абросимова, наиболее известная как МакSим, уже месяц находится на грани жизнь и смерти. Артистку ввели в искусственную кому после ухудшения состояния на фоне коронавируса. У звезды значительное повреждение правого легкого, она не может самостоятельно дышать, поэтому подключена к аппарату ЭКМО.

Миллионы неравнодушных следят за новостями о самочувствии артистки. И директор певицы Маргарита Соколова, наконец, сообщила долгожданную новость из первых уст:

«У Марины есть улучшения. Занимается ей звездный состав докторов. Отличные условия. Супер современное оборудование. Нет никакого сомнения что все будет хорошо», — написала менеджер. – «Организм сильно ослаб,конечно да. Конечно болезнь может вносить свои поправки, но то что мы двигаемся в сторону улучшения а не ухудшения это на сегодняшний день факт. Конечно скорее всего это будет очень длительное лечение и восстановление и реабилитация. Слава Богу!».

Соколова напомнила, что проблема с легкими у певицы сохраняется («они есть у всех кто перенес воспаление легких») и сбои в организме, но судя по риторике новости, угроза жизни звезды миновала.

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