«С нами в любой кипиш»: Пашу похвастался белокурой дочерью-ангелочком

Владелец лейбла Black Star — Пашу или Павел Курьянов — поделился на своей странице в Instagram свежим фото дочери и жены.

Напомним, Пашу отвез своих любимых девочек на отдых. Звездная семья отдыхает на одном из греческих островов — Миконосе. Музыкальный продюсер, как и его жена — певица Ханна — делится красивыми видами и роскошными вечерами из отпуска. А недавно Пашу показал совместный снимок с возлюбленной. Примечательно, что на фото попала и дочь знаменитостей — Адриана. Девочка улыбалась и вызвала умиление своих родителей.

«Малая всегда хочет с нами в любой кипиш: и на фото, и в ресторанчик, и на тусовочку, и по магазинчикам. В общем, ребенок точно наш», — признался Пашу.

«Любимая семейка», «Дочка — вылитая мамочка», «Умнейший ребенок, прям мое восхищение», «Доченька-прелесть», «Классная девчонка», «Классные, а малышка у вас очень милая девочка», «Не ребенок, чудо какое-то», «Балдею от вашей малой», «Вы очень классная семья! Приятно на Вас смотреть», — восхитились картиной семейной идиллии поклонники Ханны и Пашу.

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