«Это ведь прям ты»: Лиза Арзамасова раскрыла, на кого из родственников похожа

Жена фигуриста Ильи Авербуха — Лиза Арзамасова — поделилась архивным фото с родительницей. Примечательно, что свежий кадр в Instagram артистки показал большое сходство знаменитости и ее мамы.

Исполнительница роли Галины Сергеевны в сериале «Папины дочки» отметила, что на снимке ее матери 28 лет. Молодая родительница запечатлелась с малышкой Лизой.

«Очень похожи», «Лиза, это ведь прям ты. А я никогда не видела в вас такого сходства», «Лизонька, Вы очень похожи с мамой! Очень люблю это фото!», «Очень мило! Здесь больше мама на тебя похожа, чем эта маленькая девочка!», «Очень похожа на маму», «Вы похожи на маму, оказывается», «Я сначала думала, что это Вы. Типа, фото в стиле ретро. Пока не прочитала пост. Вы очень похожи с мамой», — написали удивленные поклонники Арзамасовой в комментариях под фото.