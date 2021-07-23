«Какие милые»: Полина Гагарина показала подросшую дочь от Дмитрия Исхакова

Исполнительница Полина Гагарина разместила в личном микроблоге ролик, в котором показала летние забавы вместе со своей дочерью Мией.

Артистка посадила младшего ребенка в специальное кресло и покатала малышку на велосипеде. Также Гагарина вспомнила детство и оседлала качель-лошадь.

«Лето. Мы», — подписала Полина солнечный ролик.

Отметим, что Гагарина не показала лицо четырехлетней дочери. Однако поклонники бывшей возлюбленной звездного фотографа сумели понять, как сильно изменилась Мия. Фанаты подчеркнули, что девочка повзрослела. А некоторые фолловеры Гагариной порадовались за Полину, которая с легкостью «выключает» серьезную даму и может просто наслаждаться детскими играми.

«Хорошенькие какие», «Классно. Возможность прожить еще раз детство», «Какие милые», «Какие милые! Миюша так подросла. Лучшие », «Какая Миюша взрослая», «Прекрасная погода для прогулок с доченькой. Умничка Полина! Приятного время провождения! Отличного Вам вечера с детьми», «Миюша так выросла! Принцесса просто», «Какие солнечные девушки!», — написали подписчики Гагариной в комментариях под видео.

Напомним, Полина воспитывает двоих детей. Первый ребенок Гагариной — сын Андрей Кислов — старше своей сестренки на 10 лет.

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