Беременная Арзамасова в платье оверсайз на пуговицах повеселилась с Авербухом и пасынком

Звезда «Папиных дочек» показала, как проводит время с мужем в Сочи на последних сроках беременности.

Лиза Арзамасова минувшей зимой вышла замуж за Илью Авербуха. Об их романе стало известно год назад. Даже большая разница в возрасте не мешает им быть счастливыми. Несколько месяцев назад пара объявила, что ждет пополнения в семье. Лиза готовится к появлению первенца. А вот у фигуриста есть сын Мартин от Ирины Лобачевой. Парню уже 17 лет и он нашел общий язык с избранницей отца.

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Вот уже несколько месяцев Арзамасова находится в Сочи. Там ей компанию часто составляет мама Юлия. Муж звезды «Папиных дочек» в курортном городе показывал ледовое шоу «Анна Каренина». Актриса не раз приходила его поддержать. А накануне пара не только смогла посадить дерево. Авербух сыграл в футбол, а в это время его супруга сидела на скамейке в небесно-голубом платье оверсайз на пуговицах и шляпке, наблюдая за ним.

Вечером к ним присоединился Марти. Она отправились кататься на машине. При этом оказалось, чтоу каждого члена семьи свои предпочтения в музыке. Лиза смеялась и обсуждала с пасынком, что можно послушать, пока они ехали.

Поклонники восхитились дружной семьей. Многие отметили, что актриса прекрасно выглядит. Фанты ждут, когда она подарит наследника фигуристу. «Лизонька, какие вы классные!», «Приятно на вас смотреть! Такие красивые счастливые», «Лиза, как здорово, что Мартин с вами всегда! Это очень ценно», «Семья в сборе», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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