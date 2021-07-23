«Мы на Шри-Ланке!»: Кристина Асмус предстала на костылях и с дочерью

В одной из последних публикаций личной страницы в Instagram актрисы Кристины Асмус появилась свежая совместная фотография с ее дочерью от Гарика Харламова. Примечательно, что знаменитость привезла малышку на съемки своего нового фильма.

Исполнительница главной роли в фильме «Текст» призналась, что ее травма не помешала артистке улететь на Шри-Ланку. Это подтвердил снимок Кристины в аэропорту острова. Асмус запечатлелась вместе с семилетней дочерью Анастасией. Мать и дочь в честь прилета надели на себя цветочные ожерелья.

«Несмотря на то, что я на костылях с разрывом четырех связок. Несмотря на то, что все закрыто и сейчас тут сезон дождей и ураганов, мы на Шри-Ланке! На съемках выстраданного фильма «Булки», который мы снимаем уже 1,5 года. Про этот фильм у меня спрашивают так же часто, как про фильм «Текст». Так что буду рассказывать о процессе», — заявила Кристина.

Поклонники артистки остались в восторге от жизнерадостной Кристины на фото. Им понравилось, что Асмус, несмотря на трудности, старается успеть все:

«Скорейшего выздоровления. Это и есть преданность делу — работать, будучи травмированной», «Красивые такие», «Молодец какая!», «Красотки!».

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