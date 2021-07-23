«Я счастлива»: Ирина Слуцкая поздравила мужа с кожаной свадьбой

Спортсменка живет с бизнесменом Алексеем Говыриным уже три года.

Фигуристка Ирина Слуцкая рассказала, что прошло три года с ее свадьбы с последним избранником. В честь семейного праздника знаменитость поделилась совместной фотографией с мужем.

Напомним, телеведущая вышла замуж во второй раз 23 июня 2018 года. После 17 лет брака и развода с тренером Сергеем Михеевым Слуцкая вновь обрела женское счастье. Спортсменка расписалась с предпринимателем Алексеем Говыриным.

А недавно Ирина сообщила своим поклонникам, что празднует кожаную свадьбу. Слуцкая показала возлюбленного. Ирина в пышном платье с открытыми плечами и цветочным принтом запечатлелась с Алексеем. Мужчина держал за руку красавицу-жену.

«Три года, как один день. Я счастлива, что мы нашли друг друга и ровно три года назад стали семьей. Кожаная свадьба, получается? Не опишу словами, как сильно я тебя люблю. Да ты и так все знаешь. Скажу одно: если бы мы поженились сейчас, когда обязательный штамп в паспорте отменили, я бы все равно его поставила», — призналась Ирина.

Фанаты спортсменки в свою очередь не только поздравили Слуцкую, но и восхитились ярким платьем Ирины:

«Какое у Вас красивое платье. Любви и счастья Вашей семье!», «Шикарная пара! Будьте счастливы!», «Какие красивые! Грандиозного путешествия по жизни».

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