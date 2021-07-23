Роза Сябитова о штампах своем паспорте: «У меня нет детей, и замуж я не выходила»

23 июля ведущая передачи «Давай поженимся!» Роза Сябитова решила обсудить со своими подписчиками новость о том, что теперь отметки в паспорте о браке и детях стали необязательными. Высказывая свое мнение, 59-летняя телесваха призналась, что у нее в главном документе уже не стоят подобные штампы.

«Сама меняла паспорт, и мне было лень сходить в ЗАГС, чтобы сделать пометку о детях и моих замужествах, — пишет Сябитова в Instagram. — По моему документу получается, что у меня нет детей, и замуж я не выходила».

Ведущая добавила, что ей не нужно видеть штамп в паспорте, чтобы понять, что мужчина женат. А вот вероятность того, что человек попадет в реанимацию, и близкие родственники захотят его повидать, но не будут отмечены в паспорте пострадавшего как дети или супруги, и, соответственно, их не пропустят в палату, женщина считает печальным.

Напомним, что Сябитова была замужем дважды, причем второго мужа нашла на передаче «Давай поженимся!». От первого брака у нее остались двое взрослых детей.

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