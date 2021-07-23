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«Не бывает достаточно»: Светлана Бондарчук рассказала о своем отношении к богатству

Экс-жена режиссера Федора Бондарчука не отказывает себе в крупных тратах.

«Не бывает достаточно»: Светлана Бондарчук рассказала о своем отношении к богатству
Светлана Бондарчук. Фото: Instagram.com/a030aa

Бывший главный редактор журнала Hello! Светлана Бондарчук призналась, что ее новый проект приносит большие деньги. Однако знаменитость не собирается останавливаться на достигнутом.

По словам Бондарчук, денег много не бывает. 52-летняя модель 15 лет работала над глянцем. Теперь же Светлана ведет авторскую программу на YouTube. К слову, телеведущая поняла преимущества новомодной платформы. Бондарчук стала больше зарабатывать. При этом траты знаменитости тоже увеличились.

«Человеку никогда не бывает достаточно. Я обожаю отдыхать на лодке, для меня это лучший отдых. Мне нравится большая лодка от 40 метров», — заявила бывшая возлюбленная Федора Бондарчука.

Светлана похвасталась тем, что является владелицей Porsche и огромного дома. К слову, Бондарчук мечтает еще и о жилье у моря, а также о микроавтобусе Mercedes. А вот раньше телеведущая и подумать не могла о таких многомиллионных тратах. Светлана призналась, что в ее семье не разбрасывались деньгами.

«Семья была вполне обеспеченной. Мы не были какими-то мегабогатыми, но у нас все было. Мама работала в НИИ, папа — инженером, отчим тоже. Оба периодически ездили за границу по своим каким-то делам, привозили модные вещи. Джинсы, модные футболки у меня были всегда», — рассказала Бондарчук в YouTube-шоу Fametime TV.

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