На шпагате: Валентина Рубцова в преддверии Олимпиады похвасталась растяжкой

Актриса Валентина Рубцова поддержала сборную России перед Олимпиадой-2020. Примечательно, что сама знаменитость активно занимается спортом.

Несмотря на то, что Рубцова не является профессиональной спортсменкой, она умеет стоять на руках и садиться на продольный шпагат. Это подтверждают последние публикации Валентины в ее профиле Instagram.

Актриса похвасталась отличной растяжкой. Валентина на шпагате показала натренированные бицепсы. Рубцова запечатлелась в синих коротких шортах и майке им в тон. А на голове знаменитости красовалась панамка с названием нашей страны. Таким способом Рубцова намекнула, что готова болеть за команду России на предстоящей Олимпиаде в Токио.

«Открытие летней Олимпиады! Событие, которое я с детства жду каждые четыре года! Сегодня наши спортсмены вынуждены выступать без главных символов страны. Но мы знаем, как умеют бороться только наши! Ребята, страна с вами! А когда вы будете подниматься на пьедестал, мы будем петь гимн так громко, что нас услышат даже в далекой Японии! И пусть у вас всегда будут силы и вдохновение! Россия, вперед!», — заявила Валентина.

Напомним, 23 июля с 14:00 Первый канал ведет прямую трансляцию с церемонии открытия Игр. Повтор начнется в 21:30 по московскому времени.

Еще больше новостей по Олимпиаде — в новом проекте «Комсомольской правды» Sportkp.ru.

Смотрите также: