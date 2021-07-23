«Не работаю в «Сватах» десять лет»: Васильев высказался после слухов о визите в Грузию на съемки сериала

Актер Анатолий Васильев в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro заявил, что не стоит верить слухам, будто бы он был в Грузии на съемках сериала «Сваты-7».

«О, Господи. Придется молодым людям все рассказывать. Если вы мне звоните, значит, обо мне много знаете. Почему вы говорите по поводу последнего сезона, когда я не работаю в «Сватах» уже десять лет? Это сущая неправда во всем. Кругом неправда. Хочу, чтобы журналисты были правдивы, искренни и все доподлинно знали, о чем пишут». Анатолий Васильев

Ранее в некоторых СМИ появилась информация, якобы Анатолий Васильев прилетал на съемки «Сваты-7» в Грузию, чтобы принять участие в финальных сценках картины. В будущем сериал больше сниматься не будет.

Напомним, что Анатолий Васильев, сыгравший в сериале роль Юрия Ковалева, ранее говорил, почему покинул проект. «Я ушел оттого, что мы уже не имели права, как любимые народом персонажи, делать из сериала кино». Кроме того, ему не нравилось, что герой Федора Добронравова, Иван Будько, все время над ним по сюжету подшучивал. У актера порой возникали конфликты на съемочной площадке с коллегами.

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