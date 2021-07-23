«Проклова – женщина, актриса, герой»: Садальский высказался после откровений коллеги

Как отметил актер, звезде он желает душевных и физических сил работать дальше в нужном направлении.

Актер Станислав Садальский в Instagram с долей иронии высказался об актрисе Елене Прокловой. Его задели слова звезды в адрес «Красной Шапочки советского кинематографа» Яны Поплавской. Не так давно Проклова на одном из шоу заявила: «Яночка что ли никогда не занималась оральным сексом? Если нет, то жаль ее мужчин. Почему стыдно и неприлично говорить о том, что было на самом деле?»

«Проклова — женщина, актриса, герой! Дай бог ей здоровья, душевных и физических сил работать и дальше в нужном направлении». Станислав Садальский

Как добавил Садальский, об оральном сексе, безусловно, в сложившейся ситуации нельзя молчать. При этом совсем неважно, когда человек об этом заговорил.

Напомним, что Яна Поплавская уже отвечала на выпад Елены Прокловой в свою сторону. Она говорила, что ее коллега словно фокусник вытаскивает грязные трусы, распространяя сплетни про своих любовников из прошлого.

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