Духовник певицы МакSим в модной шляпке и темных очках запечатлелся в Крыму рядом с бочками

Духовник певицы МакSим игумен Лука в Instagram разместил достаточно неожиданные фотографии. На снимках он запечатлен рядом с огромными бочками. Предположительно, в них вино. Игумен Лука, надо сказать, пребывает в прекрасном расположении духа. На голове у него модная шляпка. От солнца святой отец спасается с помощью очков.

«По маленькой. На здоровье!» «Веселая фотография. Браво, батюшка. Вы человек с большим юмором», «Кагор. На здоровье души и тела», «Немного вина, чтоб душа была крепка», — стали подшучивать в комментариях пользователи.

Ранее игумен Лука сообщал, что отправился в Крым, чтобы посетить Свято-Троицкий женский монастырь.

больше по теме Представитель певицы МакSим сообщила последние новости о ее состоянии Звезда российской эстрады второй месяц борется за свою жизнь.

Напомним, что певица МакSим уже второй месяц борется за свою жизнь. Она находится в клинике на искусственной вентиляции легких. Медики пока боятся давать какие-то прогнозы относительно ее выздоровления. Фанаты по всей стране молятся за здоровье звезды и надеются, что она вскоре придется в себя и поправится.

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