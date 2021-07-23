«Арбузики так и булькают»: Семенович в мокром бикини оросила вздымающийся бюст водой

Анна Семенович гордится своими пышными формами и не зря. Поклонники просто столбенеют, когда видят артистку в сексапильных купальниках. Очередное пикантное видео с участием поп-дивы вызвало бурю эмоций у мужской части подписчиков экс-солистки группы «Блестящие». Певица соблазнительно поплавала в бассейне, оросив пышную грудь капельками воды. Мокрый купальник звезды льнул к сексапильным прелестям Семенович, повторяя все изгибы ее шикарного тела. А спелый бюст поп-дивы так и колыхался на воде, завораживая фанатов причудливым танцем.

«Мечты сбываются!! Я очень люблю отдыхать в Греции, для меня это одно из самых любимых мест на земле. Мне нравится местный климат, прозрачное море, приятный ветер и, конечно, люди. Очень похожи на нас своим темпераментом. Я побывала почти на всех островах в Греции, кроме Санторини, эту поездку я приберегаю для особого случая», — отметила певица.

«Арбузики так и булькают», «Груди-дыньки колышутся туда-сюда», «Как теперь это развидеть?», «О боги! Вот это формы», «С такими булыжниками-то, небось, непросто на плаву держаться», «Очаровательная русалочка», «Ух, секси!», «Вау, какие пышные прелести», «Тут природа одарила, так одарила», «Аннушка, украдут в султанский гарем», — написали фолловеры.