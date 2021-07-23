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«Я не хотел быть приложением»: Александр Олешко высказался о разводе с женой-актрисой

По словам актера и телеведущего, сейчас он живет один и ему так комфортнее.

«Я не хотел быть приложением»: Александр Олешко высказался о разводе с женой-актрисой
Александр Олешко. Фото: Globallookpress.com

Актер и телеведущий Александр Олешко объяснил, почему развелся со своей женой — актрисой Ольгой Беловой.

«Я не хотел быть приложением. А потом с моим графиком работы я не хотел бы придумывать какую-то искусственную историю. Так что сейчас я живу один».

Александр Олешко

Как отметил актер, во время брака с Беловой он принципиально не прописывался в московской квартире жены, чтобы все не говорили, будто бы он женился на ней ради московской прописки. После развода он долго мыкался по съемным квартирам. Для него в той ситуации главное было, чтобы не оставалось ощущения, будто он человека обманул или использовал, сообщает МК.RU.

Напомним, что Александр Олешко был всего полгода женат на актрисе Ольге Беловой. Они познакомились во время учебы в театральном училище. Свадьбу они сыграли уже после окончания учебы, но, как показало время, этот союз оказался недолговечным.

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