«Я не хотел быть приложением»: Александр Олешко высказался о разводе с женой-актрисой

По словам актера и телеведущего, сейчас он живет один и ему так комфортнее.

Актер и телеведущий Александр Олешко объяснил, почему развелся со своей женой — актрисой Ольгой Беловой.

«Я не хотел быть приложением. А потом с моим графиком работы я не хотел бы придумывать какую-то искусственную историю. Так что сейчас я живу один». Александр Олешко

Как отметил актер, во время брака с Беловой он принципиально не прописывался в московской квартире жены, чтобы все не говорили, будто бы он женился на ней ради московской прописки. После развода он долго мыкался по съемным квартирам. Для него в той ситуации главное было, чтобы не оставалось ощущения, будто он человека обманул или использовал, сообщает МК.RU.

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Напомним, что Александр Олешко был всего полгода женат на актрисе Ольге Беловой. Они познакомились во время учебы в театральном училище. Свадьбу они сыграли уже после окончания учебы, но, как показало время, этот союз оказался недолговечным.

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