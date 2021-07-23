«Накладно как-то выходит»: Ольга Рапунцель озвучила сумму, которую тратит каждый день на такси

Бывшая звезда шоу «Дом-2» Ольга Рапунцель в сторис Instagram озвучила, сколько каждый день тратит денег на такси.

«Мы с мужем смотрели нашу одинцовскую квартиру. Еще не знаем, продать нам ее или отремонтировать и сдавать. Я больше склоняюсь, чтобы продать. Я очень хочу машину. Тем более, что мне некомфортно ездить на такси с детками. И накладно как-то выходит. На такси не наездишься. Три-пять тысяч рублей выходит такси в день. Лучше свою машину заправить».

Ольга Рапунцель

Как отметила Ольга Рапунцель, ей очень не нравится, что на нее все глазеют. «И здесь ходить на районе как-то не вариант. Все смотрят на тебя, как в аквариуме. Подбегают к тебе фоткаться. Делают это исподтишка. А потом ты видишь все фотки в Instagram. Боже мой, люди. Зачем вот так «в крысу» фотографировать. Подойди и попроси», — заявила Ольга Рапунцель.

Напомним, что Ольга Рапунцель замужем за бывшей звездой «Дома-2» Дмитрием Дмитриенко. У пары двое детей — дочери София и Василиса.

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