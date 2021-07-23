«Мы дружим, но не живем вместе»: Павел Табаков прокомментировал рождение в его семье дочери

Как отметил актер, он хочет, чтобы его оценивали только по работам.

Актер Павел Табаков впервые высказался о рождении у него в семье дочери. Как отметил сын режиссера Олега Табакова, личная жизнь на то и личная, чтобы не делиться с ней со всем миром и не кричать о счастье на каждом углу. Он не хочет, чтобы все обсуждали, как он живет.

«Конечно, я готов, что что-то обо мне станет известно, но что говорить, если эта ситуация очень сложная для всех — мы дружим, но не живем вместе». Павел Табаков

По словам Павла Табакова, идеалом в этом плане для него является актер Дэниел Дей-Льюис. О нем практически ничего не известно. О нем судят только по его работам. Как отметил актер, он мечтает, чтобы его оценивали по работам, а не по личной жизни, сообщает «АиФ».

больше по теме Новая спутница жизни: Павел Табаков впервые вышел в свет со своей возлюбленной Ксения Ермоленко уже много лет работает в пиар-индустрии.

Напомним, что дочь Мию Павлу Табакову подарила его давняя возлюбленная Софья Синицына. Ребенок появился на свет в августе 2020 года. Позже рождение внучки подтвердила мать Павла Табакова, актриса Марина Зудина.

Смотрите также: