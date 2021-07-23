«Им надо привести людей в этот театр»: Малахов объяснил, как Бузова оказалась на сцене МХАТа

Как отметил телеведущий, в этой ситуации ему жалко больше всего Татьяну Доронину.

Телеведущий Андрей Малахов во время разговора с Ириной Безруковой в рамках ее шоу «Начало» объяснил, почему певицу Ольгу Бузову взяли на роль во МХАТ имени Горького.

«Каждый блогер считает, что он прав. А все остальные идиоты и придурки. Главное — красивая картина и красивый антураж», — заметил Малахов, говоря о сегодняшних героях на телевидении.

«Главное — хайп. Ольга Бузова во МХАТе», — заметила Ирина Безрукова.

«Я понимаю, почему МХАТ это делает. Им надо привести людей в этот театр. И я понимаю Доронину, которая всю жизнь хранила эту девственность. Это единственный русский театр, который остался. Все улыбаются Дорониной и выкидывают ее как ненужную вещь. Что у нее в голове происходит — я даже врагу не пожелаю. Когда они это сделали, то я думал, что она умрет на следующий день. Она сильная женщина. Проглотила и живет с этим». Андрей Малахов

Ольга Бузова сыграла в спектакле МХАТа имени Горького «Чудесный грузин». Татьяна Доронина — почетный президент МХАТа имени Горького. В последние годы в театре она не появляется из-за состояния здоровья. Ее место заняли новые руководители.

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