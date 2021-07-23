«У тебя варианты влюбиться в парня, который пришел ремонтировать дом»: Малахов – о Макеевой

Телеведущий Андрей Малахов в эфире шоу «Начало» с Ириной Безруковой высказался о ситуации в жизни актрисы Анастасии Макеевой, которая уже не раз была гостьей его программы «Андрей Малахов. Прямой эфир».

«Сейчас все обсуждают программу с Анастасией Макеевой. Мне кажется, что это суперинтересно. Тем более, что эта история про глубочайшее одиночество. Ты можешь быть популярной актрисой, тебя могут знать, желать, хотеть, а ты одна и у тебя варианты в лучшем случае влюбиться в парня, который пришел ремонтировать тебе дом. Хотя, казалось бы, она может по щелчку сделать все». Андрей Малахов

«Я ее прекрасно понимаю», — заметила на это ведущая Ирина Безрукова.

Напомним, что Анастасия Макеева не так давно сыграла свадьбу со строителем Романом Мальковым. Ради нее он бросил семью с четырьмя детьми. Его бывшая жена сегодня ведет словесную перепалку с актрисой через СМИ и соцсети.

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