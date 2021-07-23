«Совсем не султан Сулейман»: поседевший Халит Эргенч наслаждается курортным отдыхом с беременной женой

Бергюзар Корель на личной страничке микроблога поделилась свежим пляжным снимком, на котором она запечатлена с возлюбленным. Халит Эргенч наслаждается курортным отдыхом с беременной женой. Супруги в самое ближайшее время в третий раз станут родителями. У пары есть двое старших сыновей — Али и Хан. Теперь они ждут доченьку. Имя малышки Бергюзар пока скрывает от поклонников.

К слову, многие фанаты едва узнали некогда статного актера, сыгравшего в турецком сериале «Великолепный век» роль султана Сулеймана. Халит Эргенч избавился от густой бороды, оставив лишь легкую щетину. Однако у него заметна седина и мимические морщинки. В свои 51 год Халит Эргенч все же остается импозантным мужчиной. А Бергюзар просто светится от счастья рядом с мужем.

«Эм! Совсем не султан Сулейман», «Какие они счастливые», «Ого! Уже третьего ждут!», «Счастье в глазах тает лучиками тепла», «Бергюзар как солнышко светится любовью и нежностью», «Она, правда, ревновала к Мерьем? Ну что за глупость, такая красотка», «Самая любимая пара», «Наш султан как-то резко сдал и постарел», «Седина в бороду… но все равно лучше всех», — написали фолловеры.

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