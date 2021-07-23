«Я — Махидевран, Весенняя Роза Сулеймана»: как бы выглядела Нур Феттахоглу, если бы ее состарило время

Актриса сыграла в турецком сериале «Великолепный век» не только юную госпожу, в последнем сезона она предстала «состарившейся». И в этом ей помогли гримеры.

Нур Феттахоглу сыграла в турецком сериале «Великолепный век» роль черкешенки Махидевран султан. До появления русской наложницы Хюррем, именно она единолично владела сердцем султана Сулеймана, имела на него наибольшее влияние после Валиде султан, и подарила падишаху сына Мустафу. Феттахоглу, в отличие от Мерьем Узерли, которая покинула проект раньше его окончания, сыграла не только юную госпожу, но и возрастную Махидевран. У которой отняли все — любимого, дворец и даже наследника. По истории шехзаде Мустафу казнили. Лишившись почестей, семьи и средств к существованию, некогда любимая хасеки падишаха пережила Хюррем султан.

Сайт Teleprogramma.pro решил провести мини-эксперимент и узнать, как Махидевран султан выглядела бы в почтенном возрасте, если бы ее состарило время, а не грим. Для этого мы воспользовались специальным мобильным приложением, отретушировав кадры из сериала.

«Я — Махидевран, Весенняя Роза, возлюбленная шехзаде Сулеймана… Я прошла по дороге, что усеяна золотом. Я поверила, что можно попасть в рай, оставаясь на земле. Я — Махидевран, Весенняя Роза Сулеймана, счастливая мать его сына Мустафы», — один из сильных монологов актрисы в «Великолепном веке», сыгравшей боль отчаяния и разочарования.

В старости у Нур Феттахоглу в образе Махидевран султан появились бы глубокие морщинки, гусиные лапки в уголках глаз, отеки, а овал лица бы оплыл. Вот только роскошные темные локоны остались бы нетронутыми сединой. И взгляд не утратил привычную искру.

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