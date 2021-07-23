Минимум одежды, максимум страсти: невестка Орбакайте в секси-белье эротично возлежала на полу

Горячая красотка Алена Краснова продолжает свою модельную карьеру, а муж Никита Пресняков совершенно не против.

Молодая красавица-жена Никиты Преснякова Алена давно занимается моделингом. Девушка обладает стройными формами, которые любит подчеркивать эффектными нарядами, а также регулярно участвует в горячих фотосессиях.

Накануне на съемке невестка Орбакайте облачилась в минимум одежды – топ на завязках и мни-трусики, подчеркнувшие упругие бедра красотки. Эротично изгибаясь на полу, девушка не стеснялась демонстрировать свое тело, а также изображать страсть на камеру.

Напомним, 24-летняя Алена Краснова замужем за старшим внуком Аллы Пугачевой, 30-летним Никитой Пресняковым. Молодые люди поженились в июле 2017 года и вот-вот отметят 4-летнюю годовщину. Муж и жена не раз высказывались относительно отсутствия у них детей – хотят пожить для себя. Но недавно Никита признался, что уже готов к наследникам.

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