«Я – артист, ведомый человек»: Добронравов признался, что не смог бы руководить Театром сатиры

Актер Федор Добронравов признался, что у него не было никогда мыслей, чтобы возглавить Театр сатиры, из которого он ушел в прошлом году, написав заявление по собственному желанию.
«Я – артист, ведомый человек. Худрук должен быть волевым, строгим. Ко мне, если женщина-актриса придет и заплачет, я все отдам. И свое, и чужое. Я привык исполнять то, что скажет режиссер».
Как отметил главный герой сериала «Сваты», уйдя из Театра сатиры, он полностью со своей профессией не попрощался, как некоторые могли подумать. Он продолжает играть в Театре Чехова, а также в антрепризных спектаклях. При этом Федор Добронравов добавил, что на заслуженный отдых уходить пока не намерен. Он за последний год уже и так наотдыхался из-за пандемии, сообщает «Собеседник».
Напомним, что Федор Добронравов несколько дней назад вернулся из столицы Грузии – Тбилиси. Там он принимал участие в съемках седьмой части сериала «Сваты». На экраны картина выйдет осенью нынешнего года.