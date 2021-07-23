«Я – артист, ведомый человек»: Добронравов признался, что не смог бы руководить Театром сатиры

Актер Федор Добронравов признался, что у него не было никогда мыслей, чтобы возглавить Театр сатиры, из которого он ушел в прошлом году, написав заявление по собственному желанию.

«Я – артист, ведомый человек. Худрук должен быть волевым, строгим. Ко мне, если женщина-актриса придет и заплачет, я все отдам. И свое, и чужое. Я привык исполнять то, что скажет режиссер». Федор Добронравов

Как отметил главный герой сериала «Сваты», уйдя из Театра сатиры, он полностью со своей профессией не попрощался, как некоторые могли подумать. Он продолжает играть в Театре Чехова, а также в антрепризных спектаклях. При этом Федор Добронравов добавил, что на заслуженный отдых уходить пока не намерен. Он за последний год уже и так наотдыхался из-за пандемии, сообщает «Собеседник».

Напомним, что Федор Добронравов несколько дней назад вернулся из столицы Грузии – Тбилиси. Там он принимал участие в съемках седьмой части сериала «Сваты». На экраны картина выйдет осенью нынешнего года.

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