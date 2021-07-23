«Малкочоглу бы приревновал»: жена Озчивита в алом секси-бикини вальяжно поплескалась в бассейне

Жена Бурака Озчивита крайне редко делится в Instagram «горячими» кадрами в купальниках. Актриса из турецкого сериала «Королек — птичка певчая» позировала в алом секси-бикини, сверкнув соблазнительными упругими прелестями в воде. Мокрая ткань купальника, как вторая кожа подчеркивала совершенные формы звезды и «сочную» грудь. Фахрийе Эвджен есть, чем похвастаться. Выглядит она умопомрачительно.

Напомним, что Бурак Озчивит женился на актрисе, с которой познакомился на съемках сериала «Королек — птичка певчая», летом 2017 года. В апреле 2019-го у них родился первенец — сын Каран. Бурак Озчивит продолжил сниматься в исторических лентах. А его возлюбленная сконцентрировалась на ребенке и семье.

«Малкочоглу бы приревновал», «Михримах и рядом не стояла», «Такая увесистая затрещина для всех девиц, которые покушались на Бали бея», «Какая красотка — декольте бомбическое», «Вот какими прелестями она влюбила в себя нашего Малкочоглу», «Фигурка идеальная — топчик», «О-о! Это сочное декольте», «Такие манящие прелести», «Соблазнительница», «Прямо-таки русалочка из сказки», «Милашка», «Бюст волнующий», «Шикарная малышка», — пишут фолловеры.

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