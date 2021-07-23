«Покоряла меня твердостью и уверенностью»: Серебренников рассказал об отношениях с Толкуновой

Певец Леонид Серебренников в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказал о своих отношениях с народной артисткой Валентиной Толкуновой. Им приписывали роман.

«С Валентиной мы были очень дружны. Более двадцати лет работали вместе. Самые теплые искренние отношения. Она была удивительным человеком. Покоряла меня своей твердью и уверенностью. У нее была тяжелая жизнь. Мне часто говорила: «Никогда не оставляй сына». У нее были тяжелые отношения со своим наследником. Он отошел от нее. Это было очень тяжело. Она вида не подавала никогда. Всегда была веселой. Я его видел всего один раз в Сочи. Он уходил на всю ночь и гулял». Леонид Серебренников

Как отметил музыкант, он знал, что Валентина Толкунова в конце своей жизни сильно болеет. «При этом мне она говорила, что с ней все нормально. Она никогда вида не подавала, что ей плохо. Валентина никогда не хотела, чтобы ее жалели. Валентина не любила плакаться. Она не любила из трагедии делать еще большую трагедию», — заявил певец.

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Леонид Серебренников прославился по таким картинам, как «Обыкновенное чудо», «Мария Мирабела» и многим другим. Именно в этих фильмах звучит его голос.

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