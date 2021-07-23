«Она завидовала моему успеху»: Леонид Серебренников назвал причины краха своего первого брака

Певец Леонид Серебренников в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснил, почему распался его первый брак.

«Я учился в Щепке и там познакомился с Таней. Это был второй или третий курс. Потерял голову. Она мне очень понравилась, красивая. Мы расписались на четвертом курсе. Моя мама ее не приняла. Нутром чувствовала, что-то не то. Мама оказалась в итоге права. Таня училась в эстрадно-цирковом училище. Потом работала в типографии. Она была беременна, но сделала аборт. Хотела быть актрисой. Были сомнения, что она носила моего ребенка. Я не хотел верить, что она изменяет».

Леонид Серебренников

Как отметил музыкант, со временем первая жена стала все чаще уходить из дома. «Семья начала разваливаться. Она завидовала моему успеху. Было время даже хотел ее пристрелить. Было такое состояние отчаяния. Всегда говорил себе: «Будет все в порядке. У меня впереди работа, сцена». Вместе мы были десять лет. Потом я подал на развод. Он был тяжелый. К счастью, именно в тот период я встретил будущую вторую жену Валентину. Господь бог сделал качественную замену в моей жизни», — заметил певец.

Леонид Серебренников прославился по таким картинам, как «Обыкновенное чудо», «Мария Мирабела» и многим другим. Именно в этих фильмах звучит его голос.

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