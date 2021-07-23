Режиссер «Сватов» Андрей Яковлев озвучил точные сроки выхода седьмой части сериала на экраны

Режиссер «Сватов» Андрей Яковлев обозначил сроки выхода доснятой на днях в Грузии седьмой части полюбившегося миллионам россиян сериала.

«На самом деле изначально седьмой сезон не планировался. Шестой был последним. Мы решили снять еще один сезон. Премьеру планируем на осень этого года».

Андрей Яковлев

Как добавил Андрей Яковлев, съемочная группа изначально планировала доснять сериал именно в Грузии. Так что это далеко не спонтанное решение, как некоторые могли подумать. Однако из-за пандемии и прочих обстоятельств процесс съемок несколько затянулся. По словам Андрея Яковлева, самой большой проблемой во время съемок седьмой части «Сватов» стала сильная жара. В остальном все было прекрасно. Люди подходили и были рады увидеть своих любимых героев, сообщает «Собеседник».

Напомним, что седьмую часть «Сватов» изначально снимали в Белоруссии. В Грузии был доснят весь материал. Седьмые «Сваты» станут последними. Проект официально завершен.

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