«Уже не до шуток»: Бегунов и группа «Чайф» оправдались за новости об арбитре Безбородове

Гитарист музыкального коллектива несколько дней выдавал себя за судью в разговорах со СМИ.

Гитарист группы «Чайф» Владимир Бегунов через своих представителей в Instagram музыкального коллектива оправдался за новости о футбольном арбитре Владиславе Безбородове, чья жена избила сына музыканта Стаса Пьехи. На протяжении нескольких дней исполнитель выдавал себя за другого человека и активно раздавал интервью СМИ.

Как отметили представители группы «Чайф», убедить журналистов, что они перепутали телефонные номера не было никакой возможности.

«Самое ужасное, что и откровенному троллингу, в котором наш Бегунов специалист, журналисты тоже поверили! Короче, стало быстро понятно, что уже не до шуток». Представители группы «Чайф»

По словам представителей Бегунова, СМИ необходимо проверять базу данных, факты и имена. Также нужно звонить пресс-секретарю или представителю персоны.

Напомним, что Владимир Бегунов, представляясь арбитром Владиславом Безбородовым, в разговорах с прессой говорил, что выгнал свою жену из дома. Якобы она сейчас проживает в лесу.

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