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«Невозможно прекрасная»: Ходченкова запечатлелась без нижнего белья, оросив тело капельками воды

Снимком актриса поделилась в своем Instagram.

«Невозможно прекрасная»: Ходченкова запечатлелась без нижнего белья, оросив тело капельками воды
Светлана Ходченкова. Фото: Global Look Press

Одна из самых популярных актрис современности Светлана Ходченкова отдыхает на Мальдивах. В своем Instagram она делится моментами отпуска и личными снимками. На этот раз блондинка показала фанатам черно-белый кадр, на котором позировала в шелковом топе без нижнего белья.

«Невозможно прекрасная! Невероятная! Фото – бомба! Огонь! Какая красивая!», — писали пользователи Сети.

Напомним, недавно стало известно, что Ходченкова снимется в сериале про Анну Каренину для Netflix. Напарником актрисы в кадре будет Федор Бондарчук, который сыграет мужа Анны – Алексея Каренина. Добавим, что «Анна К» станет первым российским сериалом для американской стриминговой платформы. Съемки проекта уже начались.

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