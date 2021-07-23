Варшавер объяснил, почему у Богомолова относительно небольшая зарплата для руководителя театра

Ранее муж телеведущей Ксении Собчак заявил, что получает 100-150 тысяч рублей в месяц.

Директор «Ленкома», руководитель объединения театров Москвы Марк Варшавер в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro объяснил, почему у худрука Театра на Малой Бронной Константина Богомолова относительно небольшая для начальника культурного учреждения зарплата. Ранее муж светской львицы Ксении Собчак озвучивал сумму в 100-150 тысяч рублей в месяц.

«Зарплаты у руководителей в каждом театре Москвы разные. Решение о сумме принимает Департамент культуры. Для некоторых театров зарплата руководителя в 100-150 тысяч рублей вполне неплохая». Марк Варшавер

Как заметил Марк Варшавер, его зарплата, безусловно, повыше. «Не я устанавливаю себе зарплату. Никогда не просил повысить ее. Если мне платят определенную сумму, значит так положено по штатному расписанию. Богомолова, что жалеть. Он талантливый человек. Это самое большое богатство. Если есть талант, то и зарплата будет расти. Лучше бы каждый о себе подумал, чем о материальном состоянии другого человека», — заметил Марк Варшавер.

Ранее в СМИ появлялись новости, что Константин Богомолов зарабатывает в месяц порядка четырехсот тысяч рублей в своем театре. Сам он говорил, что сумма преувеличена.

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