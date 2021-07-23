Совсем большой и с русыми кудряшками: Валерий Сюткин на редком фото показал подросшего сына

63-летний Валерий Сюткин очень редко делится подробностями личной жизни. Сейчас у артиста время наслаждения отцовством – у них с женой Виолеттой подрастает сынишка Лев, или Лео, как называют его родители. Мальчику в августе исполнится один годик, и ради исключения звездный отец запечатлелся с наследником для Instagram.

Сюткин посадил одиннадцатимесячного сынишку себе на шею и отправился на прогулку по поселку. «Все в наших руках! Берегите своих близких!», — подписал снимок отец.

На снимке заметно, как подрос малыш Лео, а его длинные русые волосики на концах завиваются в легкие кудри. «Милое фото», — заметил кто-то из подписчиков в комментариях.

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Для Валерия Сюткина Лео стал четвертым ребенком. Сейчас у него две дочери и два сына от разных жен. С Виолой Сюткиной музыкант в отношениях с 1993 года, она на 17 лет младше него. В этом же браке у него в 1996 году родилась дочь, которую, кстати, также назвали Виолой.

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