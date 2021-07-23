«У нас случилось эпохальное событие»: сын Бари Алибасова рассказал о новом увлечении отца

По словам наследника, его папа сейчас активно реанимирует свои соцсети.

Сын продюсера группы «На-на» Бари Алибасова в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro рассказал, чем сейчас увлечен его отец.

«Он много работает у компьютера. Активно реанимирует свои соцсети. Недавно самостоятельно сделал пост в сторис Instagram. Состоялось эпохальное событие. В нем он пожаловался на глухоту и слепоту, намекнув, что только сейчас осваивает сторис. Меня восхищает, что делает папа». Бари Алибасов-младший

Как отметил Бари Алибасов-младший, его, безусловно, беспокоит здоровье папы. «Память страдает, позвоночник болит, у него раздроблена пятка, плохая проходимость пищевода. Здоровье папы требует круглосуточного внимания. Самого папу бесит, что я о нем забочусь. Что касается его отношений с женой Лидой, то я не держу свечку, не лезу в его интимную жизнь, а он в мою. Наблюдать за процессом, как они занимаются любовью, если вообще занимаются, я не хочу», — заметил Бари Алибасов-младший.

Напомним, что 74-летний Бари Алибасов прошел реабилитацию в Калининграде и вернулся в Москву. Около него круглосуточно находится сиделка.

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