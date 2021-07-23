«Изучить недотворчество»: Ивлееву и Милохина не рады были видеть в Урюпинске

Звездная история Насти Ивлеевой началась с трэвел-шоу «Орел и Решка» несколько лет назад. Теперь же популярная блондинка решила снимать свой проект о путешествиях, только уже не в мировом формате, а в общероссийском – «Блогеры и Дороги». Она объединила популярных блогеров, в числе которых Даня Милохин, Виталя Пара патронов и другие, и поехала с ними по регионам страны. На этот раз кумиры молодежи прибыли в Урюпинск Волгоградкой области. Правда, не все местные жители были рады их визиту.

«Хочу обратиться к родителям подрастающего поколения. Вы в курсе, какой посыл вашим детям несут эти существа, которых дети считают своими кумирами? Если нет, то советую уделить немного времени и изучить их недотворчество. Данные блогеры пропагандируют культ денег, алкоголь, наркотики, разврат, аморальное поведение, идут вразрез с традиционными ценностями и идут против законов природы, — цитирует «Комсомольская правда Волгоград» местного жителя Михаила Фролова.

Добавим, что многие урюпинцы поддержали своего земляка. Увидеть своими глазами Ивлееву, Миохина и их компанию рада была только молодежь.

Смотрите также: