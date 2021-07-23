«Кто эта нечесаная женщина за роялем»: в Сети обсуждают 72-летнюю Пугачеву и ее образ на празднике у друзей

Алла Пугачева побывала в гостях у Алины Редель и ее сына, который отмечал день рождения.

Звезда советской и российской эстрады Алла Пугачева – редкий гость на светских мероприятиях. Она предпочитает посещать только праздники своих родных и близких. Например, она блистала на юбилее мужа Максима Галина, танцевала и пела, к радости собравшихся.

больше по теме Happy Birthday от Примадонны: Алла Пугачева спела для именинника на вечеринке у друзей Алла Пугачева зажгла свечи на праздничном торте и спела для виновника торжества.

Повезло и имениннику, в гостях у которого побывала Примадонна накануне. С мужем Максимом Галкиным и старшей дочкой Кристиной Орбакайте Пугачева посетила давнюю подругу Алину Редель, сын которой отмечал день рождения. На дружеских посиделках легенда эстрады решила размять пальцы и села за рояль, чтобы сымпровизировать что-нибудь для души.

«Импровизация на тему «Немое кино», — подписала Орбакайте видео с мамой. – «Порой есть шарм в расстроенном рояле!».

Видео музыкальной минутки от Пугачевой разместила Орбакайте у себя в микроблоге. И подписчики принялись обсуждать игру Примадонны, а также традиционно ее образ – наряд, внешний вид и даже пальцы.

«Красотка! А какие красивейшие руки!», «Алла прекрасно выглядит», «Хотя бы изредка расчесывалась, неприятно смотрится», «Бабуля резвится», «АБ огонь! Инструмент настроить, ногти обрезать», «Господи, на башке-то что, при всем уважении», «У Аллы для ее возраста очень молодые и красивые руки», «Представим, что не знаем, кто эта нечесаная женщина за роялем», — обсуждают под видео Примадонну.

Смотрите также