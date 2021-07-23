«У нас нет брачного договора»: Малахов назвал причину, из-за которой женился на Шкулевой

На протяжении долгих лет Андрей Малахов был одним из самых завидных холостяков России. Но все изменилось после его знакомства с Натальей Шкулевой. Они счастливы в браке уже десять лет и воспитывают сына Александра. Телеведущий отметил, что жена взяла на себя бытовые вопросы, а деньги в дом приносит он.

«Деньги приношу я, но жена тоже работает. Если ей нужно то, что я считаю глупостью, может приобрести себе сама. У нас нет брачного договора. Я просыпаюсь рано утром и смотрю, как она спит. Мое лицо расплывается в улыбке, и я нежно глажу ее волосы. Мне нравится в ней все: доброта, вкус, ее умение слышать и слушать, нежность и независимость», — цитирует Малахова «Комсомольская правда».

Наталья Шкулева отметила, что ей приходится мириться только с одним недостатком мужа – его непунктуальностью.

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