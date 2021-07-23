«Тело выглядит моложе, чем мое лицо»: Олег Газманов высказался о пластике

Накануне народный артист России Олег Газманов отпраздновал свой 70-летний юбилей. Полвека музыкант радует своим творчеством миллионы людей, и, судя по физической форме певца, есть еще порох в пороховницах, и пока покидать сцену он не собирается.

Газманов в честь своего юбилея стал героем нового выпуска авторского проекта «Загугли звезду». Артист рассказал о себе, своих родителях, выборе профессии – он чуть не стал профессиональным гимнастом, — а также личной жизни.

Не обошел вниманием Газманов и такой интерес к себе, как обвинения в пластике. Якобы, артисту удается выглядеть столь молодо потому, что он не раз ложился под нож, а также практикует косметические инъекции.

«В художественном смысле пластических операций у меня нет. Хочу сказать, что мое тело выглядит моложе, чем мое лицо, это точно. Инъекций я не делал, кроме положенных уколов», — высказался артист.

Газманов подтвердил, что он действительно молод для своего паспортного возраста. Но секрета в этом никакого нет – он уже 40 лет регулярно делает зарядку. Есть у него и источник ресурса, от которого он заряжается, — это его поклонники, семья и любимая жена Марина.

«Это зависит от физического состояния, духовности, твоего места в жизни – где ты работаешь, чем живешь, чем увлекаешься. И совпадает ли это с тем, что ты хотел когда-то», — резюмировал певец.

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