«Так и осталась в образе «русалки»: Королева нарядилась в блузку и мини-шорты как в 90-е

Звезда 90-х Наташа Королева сейчас отдыхает с мужем Сергеем Глушко в Бодруме. Это, кстати, один из самых популярных курортов среди звезд шоу-бизнеса этим летом. Там уже побывали Ксения Бородина, Светлана Бондарчук, Виктория Лопырева и другие знаменитости.

Исполнительница «Подсолнухов» и «Маленькой страны» прилетела на побережье Эгейского моря к подруге. Первым делом, встретившись, они пошли прогуляться.

Для променада Королева облачилась в летний комплект зеленого цвета и босоножки на платформе. Акцентом в образе стала ярко-красная поясная сумка на талии. Стилист Элла Маковей оценила образ звезды.

«Если не всматриваться пристально, можно подумать, что фотография сделана на заре карьеры певицы, в начале 90-х. Наталья прекрасно выглядит, ей очень идет изумрудный оттенок, популярный в этом сезоне. Но она словно так и осталась в образе «русалки». Облегающие мини-шорты и «голая» обувь со стразами — совсем не то, что рекомендует носить мода в 2021 году. То же можно сказать и о сочетании зеленого с красной поясной сумкой. Если хочется современных комплиментарных сочетаний в образе, лучше выбрать небольшую сумочку-кроссбоди в цветах фуксии или в охристо-оранжевых оттенках», — посоветовала эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Элла Маковей работает в индустрии моды более 5 лет. Она является персональным консультантом по стилю, а также стилистом, шопером. Элла прошла обучение в Institut Français de la Mode (Франция) и имеет высшее образование.

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